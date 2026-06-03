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СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Євробачення
Reform.Energy
Події
00:48
03.06.2026
ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ
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Теги:
#блискавка
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