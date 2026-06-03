Інтерфакс-Україна
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00:48 03.06.2026

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

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Теги: #блискавка

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