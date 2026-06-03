Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

Служба виконання судових рішень Фінляндії наклала арешт на близько 3,7 млн євро, що належали РФ, на вимогу української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" та її дочірніх структур, повідомляє видання Yle з посиланням на відповідне рішення відомства.

Йдеться про кошти, пов'язані з програмою співробітництва на зовнішніх кордонах ЄС, у якій Фінляндія брала участь разом із Росією. Згідно з матеріалами справи, російська сторона сплатила свою частку фінансування до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, однак кошти залишилися у розпорядженні Міністерства праці та економіки Фінляндії після завершення проєкту.

У документі Служби виконання судових рішень зазначається, що арешт має тимчасовий характер і діє до його відкликання. Захід застосовано як забезпечувальний для гарантування можливих вимог кредитора.

"З рішення випливає, що сума у близько 3,7 мільйона євро, на яку накладений тимчасовий арешт, належить до програми співробітництва на зовнішніх кордонах ЄС, яка відбулася кілька років тому і в якій Фінляндія брала участь разом з Росією", – зазначено в повідомленні.

Окрім цього, у Фінляндії триває судовий процес щодо виконання рішень про стягнення компенсацій з Російської Федерації. Окружний суд Гельсінкі постановив виконати арбітражне рішення Гаазького арбітражу 2023 року на користь "Нафтогазу" щодо відшкодування збитків, пов'язаних із втратою майна в Криму у 2014 році.

Російська сторона оскаржила це рішення в апеляційному суді. У разі набуття ним законної сили заарештовані у Фінляндії російські активи на суму понад 4 млрд євро можуть бути передані як компенсація "Нафтогазу".