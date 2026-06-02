Україна та Естонія домовилися про посилення співпраці у сфері оборони та безпілотних систем – Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час візиту до Естонії | Фото: https://www.facebook.com/share/p/1JQGjwxaKP/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічей у Таллінні з президентом Естонії Аларом Карісом, головою Рійгікогу Лаурі Хуссаром та прем'єр-міністром Крістеном Міхалом домовилася про посилення оборонної співпраці між Україною та Естонією, зокрема у сфері безпілотних систем, а також про розширення постійного обміну досвідом щодо реагування на безпекові виклики.

Сторони також обговорили підтримку енергетичного сектору України. Зазначається, що внесок Естонії до Фонду енергетичної підтримки України вже перевищив 2,6 млн євро. Українська сторона, своєю чергою, висловила готовність ділитися досвідом децентралізації енергетики та управління системою в складних умовах.

"Домовилися посилити оборонну співпрацю, зокрема в сфері безпілотних систем, та постійний обмін досвідом із реагування на безпекові виклики", – зазначила Свириденко у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у вівторок.

Окрему увагу приділили санкційній політиці проти РФ, зокрема роботі над 21-м пакетом санкцій та протидії тіньовому флоту РФ: "Також обговорили подальше посилення санкційного тиску на Росію, зокрема роботу над 21-м пакетом санкцій і протидію тіньовому флоту".

Також сторони обговорили ініціативу Bring Kids Back UA щодо повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17ceeuct4L/?mibextid=wwXIfr