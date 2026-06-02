Інтерфакс-Україна
Події
22:52 02.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 203 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5985 дронів-камікадзе та здійснив 2157 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39450

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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