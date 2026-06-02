Зеленський може відвідати саміт G7 у Франції наприкінці червня – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може відвідати саміт G7, який відбудеться наприкінці червня у Франції, де, як очікується, обговорюватимуться питання військової дипломатії та протиповітряної оборони.

За словами одного з трьох чиновників, обізнаних із планами щодо запрошень, український лідер планує обговорити питання військової дипломатії та протиповітряної оборони для протидії атакам балістичних ракет з боку Росії.

"Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Ев'ян-ле-Бен, повідомили чиновники, яким було надано анонімність, щоб вони могли вільно говорити про підготовку до зустрічі", – інформує Politico.

Джерело: https://www.politico.eu/article/ukraine-volodymyr-zelenskyy-attend-g7-summit-france/