У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

У столиці кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – у лікарні помер ще один поранений, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще один поранений помер у лікарні. 7 загиблих у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ввечері вівторка.

Раніше зазначалося, що в результаті масованого удару на столицю України кількість постраждалих становила 90 осіб.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko/6850