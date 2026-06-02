Інтерфакс-Україна
Події
22:14 02.06.2026

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – мер

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У столиці кількість загиблих внаслідок масованої атаки 2 червня зросла до семи – у лікарні помер ще один поранений, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще один поранений помер у лікарні. 7 загиблих у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ввечері вівторка.

Раніше зазначалося, що в результаті масованого удару на столицю України кількість постраждалих становила 90 осіб.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko/6850

Теги: #київ #україна #загиблі

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