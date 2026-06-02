Інтерфакс-Україна
Події
21:43 02.06.2026

Прем'єр Естонії за підсумками візиту Свириденко до Таллінна: Україна належить до нашої європейської родини

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Прем'єр Естонії за підсумками візиту Свириденко до Таллінна: Україна належить до нашої європейської родини
Фото: https://x.com/KristenMichalPM

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтвердив незмінну підтримку України та заявив про готовність продовжувати роботу над її вступом до Європейського Союзу та НАТО за підсумками зустрічі зі Свириденко в Таллінні.

"Естонія підтримує Україну доти, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру. Україна належить до нашої європейської родини, і ми продовжуватимемо працювати над вашим вступом до ЄС та НАТО", – написав Міхал у соціальній мережі Х.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили поглиблення співпраці у сферах оборони, енергетики, відбудови та інновацій.

Також прем'єр Естонії засудив російські атаки на українські міста.

"Росія продовжує свій терор. Наші думки з жертвами руйнівних атак минулої ночі на українські міста. Росія в розпачі. Україна – стійка. І наш тиск на агресора триватиме", – наголосив Міхал у дописі в вівторок.

 

Теги: #нато #підтримка #естонія #єс

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