21:00 02.06.2026

Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський та волонтер і громадський діяч Сергій Притула обговорили пропозиції громадськості до організації системи експорту українських озброєнь, а також взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель.

"Зустріч із Сергієм Притулою. Змістовно. І вдячний за готовність підтримувати нашу державу там, де активності державних інституцій зараз недостатньо", – написав Зеленський у Телеграмі у вівторок.

За президента, вони з Притулою обговорили освітні проєкти, посилення державної підтримки для "Пласту" та інших таких патріотичних організацій. "Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель", – додав президент.

"Будемо й більше підтримувати волонтерську діяльність українців", – наголосив Зеленський за підсумками зустрічі.

 

