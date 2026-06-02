20:48 02.06.2026

Україна готує заходи протидії проти російських ракетних виробництв – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував заходи проти російських підприємств, залучених у виробництво ракет.

"Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв. Ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей ", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Він зазначив, що українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві ракет, РФ визначила серед найголовніших цілей. "Ми будемо реагувати", – наголосив президент.

При цьому Зеленський вказав на важливість дій країн-партнерів, зокрема, санкційних заходів. "Треба створювати проблеми Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота у Євросоюзі по 21-му пакету санкцій нами ведеться активно, ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це у 21-й пакет – саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво", – сказав він.

Також президент наголосив на важливості роботи над тим, "щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи й життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей". Він також анонсував активну дипломатичну роботу в цьому напрямку на поточний місяць.

"Очевидно, що Європі треба свою антибалістичну систему – достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень – буде активно", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський зазначив, що усі типи російських ракет не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн, і заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції. Також Зеленський висловив жаль, що "рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет".

Внаслідок удару російських окупантів в ніч на вівторок у місті Дніпро 16 людей загинули, у тому числі двоє дітей, і 42 отримали поранення, серед них четверо дітей. В Києві загинули шестеро людей, постраждалих 90. У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби.

 

