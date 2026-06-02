Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливість масованого удару РФ по Україні в ніч на середу, пославшись на дані розвідки.

"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Як повідомлялося, у місті Дніпрі 16 людей загинули, у тому числі двоє дітей, і 42 отримали поранення, серед них четверо дітей, внаслідок удару російських окупантів в ніч на вівторок. В Києві загинули шестеро людей, постраждалих 90. У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби.