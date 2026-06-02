Інтерфакс-Україна
Події
20:43 02.06.2026

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

1 хв читати
Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливість масованого удару РФ по Україні в ніч на середу, пославшись на дані розвідки.

"Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Як повідомлялося, у місті Дніпрі 16 людей загинули, у тому числі двоє дітей, і 42 отримали поранення, серед них четверо дітей, внаслідок удару російських окупантів в ніч на вівторок. В Києві загинули шестеро людей, постраждалих 90. У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби.

 

Теги: #обстріл #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 02.06.2026
Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

20:09 02.06.2026
Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

19:46 02.06.2026
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

19:34 02.06.2026
Міжнародна федерація фехтування скасувала всі обмеження для спортсменів з РФ та Білорусі

Міжнародна федерація фехтування скасувала всі обмеження для спортсменів з РФ та Білорусі

18:15 02.06.2026
РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

08:51 02.06.2026
Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:15 02.06.2026
Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

03:42 02.06.2026
Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

01:10 02.06.2026
РФ запустила по Україні "Калібри" з Каспійського моря – Повітряні сили

РФ запустила по Україні "Калібри" з Каспійського моря – Повітряні сили

08:59 01.06.2026
На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

ОСТАННЄ

Іран і США продовжують переговори - Трамп

Кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року – Моніторингова місія ООН

УЧХ розгорнув пункт підтримки постраждалим у Харкові після російської атаки

Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Удар БпЛА по центру Чугуєва спровокував пожежу на складах

СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА