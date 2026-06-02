Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

Фото: https://www.president.gov.ua/

Удари російських дронів та ракет по Україні в ніч на вівторок забрали життя 22 українців, в тому числі двох дітей, 130 людей постраждали, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кожен із цих дронів, усі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росію, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться", – сказав Зеленський у вечірній заяві у вівторок.

Він наголосив, що без цих компонентів неможливо виробити ці ракети і дрони. "Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", – сказав президент України.

Також Зеленський висловив жаль, що "рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет".

Як повідомлялося, у місті Дніпрі 16 людей загинули, у тому числі двоє дітей, і 42 отримали поранення, серед них четверо дітей, внаслідок удару російських окупантів в ніч на вівторок. В Києві загинули шестеро людей, постраждалих 90. У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби.