20:37 02.06.2026

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

Удари російських дронів та ракет по Україні в ніч на вівторок забрали життя 22 українців, в тому числі двох дітей, 130 людей постраждали, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кожен із цих дронів, усі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росію, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться", – сказав Зеленський у вечірній заяві у вівторок.

Він наголосив, що без цих компонентів неможливо виробити ці ракети і дрони. "Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", – сказав президент України.

Також Зеленський висловив жаль, що "рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет".

Як повідомлялося, у місті Дніпрі 16 людей загинули, у тому числі двоє дітей, і 42 отримали поранення, серед них четверо дітей, внаслідок удару російських окупантів в ніч на вівторок. В Києві загинули шестеро людей, постраждалих 90. У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби.

 

19:34 02.06.2026
Міжнародна федерація фехтування скасувала всі обмеження для спортсменів з РФ та Білорусі

18:34 02.06.2026
США хотіли б швидше відмовитися від продовжень ліцензії на нафту з РФ – Рубіо

18:15 02.06.2026
РФ має намір обмежити зв'язки України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки – Зеленський

08:15 02.06.2026
Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

01:10 02.06.2026
РФ запустила по Україні "Калібри" з Каспійського моря – Повітряні сили

00:11 02.06.2026
Росіяни атакували облцентр у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

13:16 01.06.2026
До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

21:21 31.05.2026
ЄС розглядає розширення санкцій проти "тіньового флоту" РФ та додаткове обмеження для близько 20 танкерів

19:17 31.05.2026
Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

19:05 31.05.2026
Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

