Інтерфакс-Україна
20:31 02.06.2026

Іран і США продовжують переговори - Трамп

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Іран і США продовжують контактувати, повідомлення ЗМІ про зворотне є брехнею, заявив американський президент Дональд Трамп.

"Фейкові новинні повідомлення про те, що Ісламська Республіка Іран і США перестали спілкуватися кілька днів тому, є неправдивими і помилковими", - написав він у вівторок у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, "переговори тривають безперервно, зокрема чотири дні тому, три дні тому, два дні тому, один день тому і сьогодні".

"До чого вони призведуть, ніхто не знає, але, як я сказав Ірану: "Настав час, так чи інакше, укласти угоду. Ви займаєтеся цим уже 47 років, і не можна дозволити, щоб це тривало далі!" - підсумував Трамп.

 

 

Теги: #переговори #іран #сша

