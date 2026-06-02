Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Кількість постраждалих від масованого російського удару в українській столиці в ніч на вівторок зросла до 90, кількість загиблих не змінилася, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"90 постраждалих наразі в столиці від масованої атаки ворога на столицю 2 червня. У стаціонарах перебувають 52 поранених. Із них двоє дітей. Шестеро людей загинули", – написав Кличко в Телеграм у вівторок.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв про шістьох загиблих і 81 постраждалого.