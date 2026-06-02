Інтерфакс-Україна
Події
20:09 02.06.2026

Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

1 хв читати
Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Кількість постраждалих від масованого російського удару в українській столиці в ніч на вівторок зросла до 90, кількість загиблих не змінилася, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"90 постраждалих наразі в столиці від масованої атаки ворога на столицю 2 червня. У стаціонарах перебувають 52 поранених. Із них двоє дітей. Шестеро людей загинули", – написав Кличко в Телеграм у вівторок.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв про шістьох загиблих і 81 постраждалого.

 

Теги: #постраждалі #обстріл #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 02.06.2026
Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

20:14 02.06.2026
Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

19:46 02.06.2026
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

17:59 02.06.2026
Кличко відкрив оновлену дитячу амбулаторію "Простір турботи"

Кличко відкрив оновлену дитячу амбулаторію "Простір турботи"

14:23 02.06.2026
В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

12:16 02.06.2026
Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

11:30 02.06.2026
В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

10:49 02.06.2026
Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:43 02.06.2026
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з Притулою, говорили про взаємодію держави та БФ у закупівлях для ЗСУ

Україна готує заходи протидії проти російських ракетних виробництв – Зеленський

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

Іран і США продовжують переговори - Трамп

Кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року – Моніторингова місія ООН

УЧХ розгорнув пункт підтримки постраждалим у Харкові після російської атаки

Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Удар БпЛА по центру Чугуєва спровокував пожежу на складах

СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА