Інтерфакс-Україна
Події
19:54 02.06.2026

Кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року – Моніторингова місія ООН

2 хв читати
Кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року – Моніторингова місія ООН
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російська Федерація здійснила чергову масштабну нічну атаку із застосуванням сотень далекобійних ракет і безпілотників, внаслідок чого в містах по всій Україні загинули та отримали поранення цивільні особи, а також було пошкоджено житлові будинки, підприємства та об'єкти інфраструктури; кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Все частіше застосування далекобійних ракет і безпілотників є одним із головних чинників збільшення кількості жертв серед цивільних осіб в Україні. Кількість жертв серед цивільних у 2026 році на цей час приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року, що значною мірою пов'язано з більш активним використанням далекобійних засобів ураження", – йдеться у повідомленні пресслужби ММПЛУ.

Зазначається, що масштабна атака на Київ відбулася після низки нещодавніх публічних заяв російських посадовців, які попереджали про "послідовні та систематичні" удари по цілях у місті. За повідомленнями української влади, внаслідок нічної атаки загинули щонайменше 22 цивільні особи, зокрема 2 дітей, а 145 осіб, у тому числі 8 дітей, зазнали поранень.

Команди ММПЛУ відвідали місця в Києві та Дніпрі, де протягом ночі загинули та зазнали поранень цивільні особи, а також поспілкувалися з постраждалими та свідками.

"Попри те, що цивільні особи вживали заходів захисту та ховалися в укриттях, внаслідок атаки загинули щонайменше 22 цивільні особи, а 145 зазнали поранень, зокрема діти", – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль. "Загибель людей, поранення та пошкодження цивільної інфраструктури підкреслюють передбачувані людські втрати через застосування вибухової зброї в густонаселених районах".

За даними Повітряних сил України, під час нічної атаки Російська Федерація застосувала 656 далекобійних безпілотників та 73 ракети. Українські збройні сили змогли перехопити значну частину, однак, за даними влади, 30 балістичних ракет, три крилаті ракети та 33 далекобійні безпілотники влучили у 38 об'єктів.

Російська влада оприлюднила заяву, в якій зазначила, що атаки стали відповіддю на удар України минулого тижня по Старобільську Луганської області, внаслідок якого, за повідомленнями, загинула 21 цивільна особа.

Київ і Дніпро були серед міст, які найбільше постраждали від атаки. Про вибухи також повідомляли в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській та Харківській областях.

Повітряна тривога тривала майже всю ніч, а вибухи в Києві лунали приблизно до 7:00 ранку.

Спеціалісти ММПЛУ також задокументували пошкодження приватного бізнесу, зокрема автосалону, невеликих магазинів та АЗС, а також пошкодження закладів охорони здоров'я та освіти.

Теги: #оон #моніторинг #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 02.06.2026
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

06:32 02.06.2026
Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

03:42 02.06.2026
Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

19:26 01.06.2026
Сибіга: агресор з правом вето в Радбезі ООН – це вирок всій нашій безпеці

Сибіга: агресор з правом вето в Радбезі ООН – це вирок всій нашій безпеці

18:56 31.05.2026
Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

08:48 30.05.2026
Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

20:04 29.05.2026
МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

01:28 29.05.2026
Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

01:55 28.05.2026
Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

07:45 26.05.2026
У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

ВАЖЛИВЕ

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

ОСТАННЄ

Україна готує заходи протидії проти російських ракетних виробництв – Зеленський

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

Іран і США продовжують переговори - Трамп

Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

УЧХ розгорнув пункт підтримки постраждалим у Харкові після російської атаки

Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Удар БпЛА по центру Чугуєва спровокував пожежу на складах

СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА