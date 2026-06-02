Кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року – Моніторингова місія ООН

Російська Федерація здійснила чергову масштабну нічну атаку із застосуванням сотень далекобійних ракет і безпілотників, внаслідок чого в містах по всій Україні загинули та отримали поранення цивільні особи, а також було пошкоджено житлові будинки, підприємства та об'єкти інфраструктури; кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Все частіше застосування далекобійних ракет і безпілотників є одним із головних чинників збільшення кількості жертв серед цивільних осіб в Україні. Кількість жертв серед цивільних у 2026 році на цей час приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року, що значною мірою пов'язано з більш активним використанням далекобійних засобів ураження", – йдеться у повідомленні пресслужби ММПЛУ.

Зазначається, що масштабна атака на Київ відбулася після низки нещодавніх публічних заяв російських посадовців, які попереджали про "послідовні та систематичні" удари по цілях у місті. За повідомленнями української влади, внаслідок нічної атаки загинули щонайменше 22 цивільні особи, зокрема 2 дітей, а 145 осіб, у тому числі 8 дітей, зазнали поранень.

Команди ММПЛУ відвідали місця в Києві та Дніпрі, де протягом ночі загинули та зазнали поранень цивільні особи, а також поспілкувалися з постраждалими та свідками.

"Попри те, що цивільні особи вживали заходів захисту та ховалися в укриттях, внаслідок атаки загинули щонайменше 22 цивільні особи, а 145 зазнали поранень, зокрема діти", – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль. "Загибель людей, поранення та пошкодження цивільної інфраструктури підкреслюють передбачувані людські втрати через застосування вибухової зброї в густонаселених районах".

За даними Повітряних сил України, під час нічної атаки Російська Федерація застосувала 656 далекобійних безпілотників та 73 ракети. Українські збройні сили змогли перехопити значну частину, однак, за даними влади, 30 балістичних ракет, три крилаті ракети та 33 далекобійні безпілотники влучили у 38 об'єктів.

Російська влада оприлюднила заяву, в якій зазначила, що атаки стали відповіддю на удар України минулого тижня по Старобільську Луганської області, внаслідок якого, за повідомленнями, загинула 21 цивільна особа.

Київ і Дніпро були серед міст, які найбільше постраждали від атаки. Про вибухи також повідомляли в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській та Харківській областях.

Повітряна тривога тривала майже всю ніч, а вибухи в Києві лунали приблизно до 7:00 ранку.

Спеціалісти ММПЛУ також задокументували пошкодження приватного бізнесу, зокрема автосалону, невеликих магазинів та АЗС, а також пошкодження закладів охорони здоров'я та освіти.