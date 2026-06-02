Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив хвилю масованих російських ударів по Дніпру, Києву і Харкову із загиблими та пораненими цивільними і закликав Москву зупинити ескалацію атак, зазначивши, що це прокладе шлях до справедливого миру.

"Перші дні літа в Україні розпочалися черговим масштабним обстрілом Києва, Дніпра і Харкова збройними силами Російської Федерації. Це вже втретє за останні три тижні… Замість того, щоб насолоджуватися початком літніх шкільних канікул, діти та їхні родини провели ніч у підземних сховищах, розбуджені сиренами повітряної тривоги, вибухами та невизначеністю", йдеться у заяві Шмале, розміщеній на сайті ООН у вівторок.

За словами Шале, "війна продовжує руйнівно впливати на мирних жителів та їхнє психічне здоров'я, оскільки вони не мають перепочинку, а страх і тривога зростають на тлі очікування наступних атак по всій країні".

"Дотримання міжнародного гуманітарного права означає вжиття всіх заходів для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи лікарні та житлові будинки. Провокаційна риторика та ескалація нападів Російської Федерації повинні припинитися, що прокладе шлях до справедливого миру", – наголосив він.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БпЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.

У Дніпрі, де внаслідок удару частково зруйнована 4-поверхівка, влада повідомила про 16 загиблих і 42 постраждалих людей. У Києві внаслідок російського удару загинули шість людей, поранена щонайменше 81 людина. Місцева влада повідомила про влучання в житлові будинки, заклади освіти, охорони здоров'я.