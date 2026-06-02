Інтерфакс-Україна
Події
19:46 02.06.2026

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

2 хв читати
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив масштабну хвилю російських нападів на Київ, Дніпро та Харків

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив хвилю масованих російських ударів по Дніпру, Києву і Харкову із загиблими та пораненими цивільними і закликав Москву зупинити ескалацію атак, зазначивши, що це прокладе шлях до справедливого миру.

"Перші дні літа в Україні розпочалися черговим масштабним обстрілом Києва, Дніпра і Харкова збройними силами Російської Федерації. Це вже втретє за останні три тижні… Замість того, щоб насолоджуватися початком літніх шкільних канікул, діти та їхні родини провели ніч у підземних сховищах, розбуджені сиренами повітряної тривоги, вибухами та невизначеністю", йдеться у заяві Шмале, розміщеній на сайті ООН у вівторок.

За словами Шале, "війна продовжує руйнівно впливати на мирних жителів та їхнє психічне здоров'я, оскільки вони не мають перепочинку, а страх і тривога зростають на тлі очікування наступних атак по всій країні".

"Дотримання міжнародного гуманітарного права означає вжиття всіх заходів для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи лікарні та житлові будинки. Провокаційна риторика та ескалація нападів Російської Федерації повинні припинитися, що прокладе шлях до справедливого миру", – наголосив він.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БпЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.

У Дніпрі, де внаслідок удару частково зруйнована 4-поверхівка, влада повідомила про 16 загиблих і 42 постраждалих людей. У Києві внаслідок російського удару загинули шість людей, поранена щонайменше 81 людина. Місцева влада повідомила про влучання в житлові будинки, заклади освіти, охорони здоров'я.

 

Теги: #оон #засудження #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 02.06.2026
Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

20:09 02.06.2026
Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

19:54 02.06.2026
Кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року – Моніторингова місія ООН

Кількість жертв серед цивільних у 2026 році приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період 2025 року – Моніторингова місія ООН

08:51 02.06.2026
Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

03:42 02.06.2026
Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

19:26 01.06.2026
Сибіга: агресор з правом вето в Радбезі ООН – це вирок всій нашій безпеці

Сибіга: агресор з правом вето в Радбезі ООН – це вирок всій нашій безпеці

08:59 01.06.2026
На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

08:41 01.06.2026
У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка, пошкоджено будинок – ОВА

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка, пошкоджено будинок – ОВА

08:45 31.05.2026
Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:52 31.05.2026
За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі – Зеленський

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

ОСТАННЄ

Зеленський заявив про співучасть у вбивствах українців всіх, хто допомагає РФ обходити санкції

Іран і США продовжують переговори - Трамп

УЧХ розгорнув пункт підтримки постраждалим у Харкові після російської атаки

Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Удар БпЛА по центру Чугуєва спровокував пожежу на складах

СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА