УЧХ розгорнув пункт підтримки постраждалим у Харкові після російської атаки

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим внаслідок нічної російської комбінованої ракетно-дронової атаки на Харків.

"На всіх локаціях ліквідації наслідків обстрілу працювали екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Харківській області", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери обстежували пошкоджені будівлі та прилеглі території, надавали людям першу домедичну допомогу і психологічну підтримку. Вони також допомагали транспортувати постраждалих та передавали поранених медикам.

Наразі працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де люди можуть отримати воду, гарячі напої, перекус, психологічну підтримку та гуманітарну допомогу: набори гігієни, спальні комплекти та інші речі першої необхідності.

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка ЗС РФ атакували Харків, застосувавши 15 ударних БПЛА та 2 ракети. Постраждали 10 осіб. Пошкоджено приватні та багатоквартирний житловий будинок, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури. Зафіксовано також влучання по території промислових підприємств.