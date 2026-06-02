Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Верховний суд підтвердив законність стягнення в користь держави квартири, яким користується родина заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), як необґрунтованого активу, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок в Телеграм.

"Мова йде про 3-кімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн. У 2023 році мати посадовця купила цю нерухомість, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас з'ясовано, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини", – йдеться в повідомленні.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду погодився з позицією прокурора САП, скасував рішення апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та підтвердив законність рішення суду першої інстанції, яким визнано необґрунтованим актив, що формально належить матері заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Олександра Котюха, але фактично використовується ним.

"20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП. Проте 12 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення. Не погоджуючись з указаним рішенням суду, прокурор САП оскаржив його в касаційному порядку. Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає", – йдеться в повідомленні.

Позов ґрунтувався на підставі матеріалах Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) та доказах, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.