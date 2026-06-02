Інтерфакс-Україна
Події
19:02 02.06.2026

Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

1 хв читати
Верховний суд підтвердив законність вилучення квартири у сім'ї заступника начальника Полтавського облТЦК

Верховний суд підтвердив законність стягнення в користь держави квартири, яким користується родина заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), як необґрунтованого активу, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок в Телеграм.

"Мова йде про 3-кімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн. У 2023 році мати посадовця купила цю нерухомість, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас з'ясовано, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини", – йдеться в повідомленні.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду погодився з позицією прокурора САП, скасував рішення апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та підтвердив законність рішення суду першої інстанції, яким визнано необґрунтованим актив, що формально належить матері заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Олександра Котюха, але фактично використовується ним.

"20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП. Проте 12 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення. Не погоджуючись з указаним рішенням суду, прокурор САП оскаржив його в касаційному порядку. Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає", – йдеться в повідомленні.

Позов ґрунтувався на підставі матеріалах Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) та доказах, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

 

Теги: #полтава #вакс #тцк #квартира #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 01.06.2026
В Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

В Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

12:51 01.06.2026
САП: повідомлено про підозру посадовцю Служби автодоріг на Львівщині за нецільове використання понад 94 млн грн

САП: повідомлено про підозру посадовцю Служби автодоріг на Львівщині за нецільове використання понад 94 млн грн

16:23 29.05.2026
У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

12:36 27.05.2026
Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття та застосування шокера до 60-річного чоловіка

Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття та застосування шокера до 60-річного чоловіка

18:52 26.05.2026
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

16:15 26.05.2026
ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

14:13 26.05.2026
Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

Направлено до суду справу Тимошенко щодо підкупу нардепів

09:54 26.05.2026
Генпрокурор: посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 чоловіків, серед них – померлі та ув'язнені

Генпрокурор: посадовці ТЦК фіктивно мобілізували 276 чоловіків, серед них – померлі та ув'язнені

19:20 25.05.2026
Суд призначив заставу судді Верховного суду, підозрюваній в отриманні неправомірної вигоди

Суд призначив заставу судді Верховного суду, підозрюваній в отриманні неправомірної вигоди

11:19 24.05.2026
Житель Тернополя застрелився у приміщенні ТЦК – поліція

Житель Тернополя застрелився у приміщенні ТЦК – поліція

ВАЖЛИВЕ

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

ОСТАННЄ

Удар БпЛА по центру Чугуєва спровокував пожежу на складах

СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА