СБУ викрила розкрадання понад 100 млн грн під час будівництва захисту для електропідстанції на Закарпатті

Служба безпеки України викрила колишнього очільника обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття, причетного до розкрадання 104 млн грн під час будівництва захисної споруди для електропідстанції; йому повідомлено про підозру.

"За результатами комплексних заходів викрито місцевого експосадовця, який причетний до розкрадання 104 млн грн під час будівництва захисної споруди для місцевої ключової електропідстанції", – повідомляє пресслужба СБУ у Телеграмі у вівторок.

Як з'ясувало розслідування, фігурантом виявився колишній очільник обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. Перебуваючи на посаді у березні 2024 року, чиновник підписав акти виконаних робіт на зведення захисту для енергооб'єкта від повітряних атак РФ. Загальна вартість проєкту становила 5,1 млрд грн. Щоб привласнити частину цих грошей, посадовець погодив закупівлю підрядником будматеріалів за штучно завищеною вартістю.

Одержану "різницю" ділки вивели у тінь через підконтрольні фірми і розподілили між всіма учасниками оборудки. Після привласнення державних коштів були створені передумови для можливого зриву встановлених термів завершення будівництва об'єкта. Захисні споруди досі залишаються недобудованими.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочину. Під час обшуків за місцями проживання і колишньої роботи ексчиновника виявлено документацію та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державного бюджету. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.