Окупанти вдруге за день завдали удару безпілотником по Дніпру – ОВА

Російські окупанти протягом дня вже двічі атакували Дніпро безпілотником, постраждали двоє дітей, повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Не встигло Дніпро оговтатися від цинічного нічного російського обстрілу, а рятувальники – завершити пошуки людей у зруйнованому житловому будинку, як серед дня ворожий БпЛА поцілив в іншу багатоповерхівку. Поранені двоє дітей: хлопець 2009 року народження та дівчинка 2018 року народження", – повідомили у ДСНС у Телеграмі у вівторок.

Унаслідок влучання спалахнула квартира на дев'ятому поверсі та дах. Рятувальники ліквідували пожежу.

Трохи згодом про нову атаку безпілотником повідомив Ганжа. "Ворог вчергове атакував Дніпро. Виникла пожежа", – написав він у Телеграмі у вівторок вдень. "Чи є постраждалі – з'ясовуємо", – додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по місту Дніпро в ніч на вівторок зросла до 16, 42 людей зазнали поранень, пошуково-рятувальна операція на місті удару завершилась.

Серед загиблих – двоє дітей, хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. Загалом в лікарнях залишається 22 людини. Четверо – "важкі".

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі російські війська запустили по Україні вісім протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 33 балістичні ракети Іскандер-М, 27 крилатих ракет Х-101, п'ять крилатих ракет "Калібр", 656 дронів різних типів.

Сили ППО знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники. Зафіксовано влучання 30 балістичних, трьох крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.