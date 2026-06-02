Інтерфакс-Україна
Події
17:45 02.06.2026

Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

Народні депутати пропонують визначити правила використання малого електротранспорту в Україні та встановити відповідальність за їх порушення.

Відповідний законопроєкт №15284 "Про особливості використання малого електротранспорту в Україні" зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт передбачає законодавче врегулювання питань безпеки дорожнього руху у зв'язку з появою нових видів транспорту – електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів, сігвеїв та електровелосипедів.

Законопроєкт визначає, що пересування на малому електротранспорті дозволено переважно по спеціально обладнаних велодоріжках, а також по правій крайній частині тротуарів і пішохідних зон – із перевагою для пішоходів.

Автори законопроєкту пропонують передбачити обмеження швидкості малого електротранспорту до 50 км/год – на велодоріжках, що не межують з пішохідними зонами, до 10 км/год – на велодоріжках біля тротуарів і в зонах відпочинку, на тротуарах і пішохідних ділянках.

Згідно з законопроєктом користувачі малого електротранспорту повинні бути вдягнутими в шолом, а в темну пору доби – у світлоповертальні жилети або елементи. Законопроєкт забороняє керувати транспортом у стані сп'яніння, перевозити кількох осіб одночасно та особам до 16 років – рухатись велодоріжками на проїжджій частині.

Суб'єкти господарювання, які надають електротранспорт у користування, мають забезпечити програмні або механічні обмеження швидкості – до 15 км/год у пішохідних зонах і до 55 км/год на велодоріжках проїжджої частини.

Перше порушення вимог цього закону та інших законів тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повторне – 200 мінімумів із конфіскацією малого електротранспорту, третє – 1000 мінімумів та виправні роботи на місяць також із конфіскацією малого електротранспорту.

Серед авторів законопроєкту Анна Скороход (група "За майбутнє"), Микола Тищенко ("Відновлення України"), Людмила Марченко (фракція "Слуга народу").

