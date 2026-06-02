В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

Кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по місту Дніпро в ніч на вівторок зросла до 16, пошуково-рятувальна операція на місті удару завершилась, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"16 загиблих, 42 поранених. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети. Серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу", – написав Ганжа в Телеграм.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих та майже 40 постраждалих.

Війська РФ атакували Дніпро близько опівночі 2 червня.

Серед загиблих – двоє дітей, хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. Загалом в лікарнях залишається 22 людини. Четверо – "важкі".

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі російські війська запустили по Україні вісім протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 33 балістичні ракети Іскандер-М, 27 крилатих ракет Х-101, п'ять крилатих ракет "Калібр", 656 дронів різних типів.

Сили ППО знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники. Зафіксовано влучання 30 балістичних, трьох крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.