Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

Автосалон китайського виробника електромобілів преміум-класу Zeekr на вулиці Набережно-Лугова в Подільському районі Києва був сильно пошкоджений ударом російських окупантів в ніч на вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", будівля автосалону частково зруйнована, з неї зірвало покрівлю та частково обшивку. Частина автомобілів у ній розтрощена, частина лишилася цілою.

Інші будівлі навколо суттєво не постраждали, у деяких видно вибиті шибки.

Крім того, у Подільському районі пошкоджений дев'ятиповерховий житловий будинок на житловому масиві Виноградар по проспекту Європейського союзу. Фасад будинку сильно посічений на рівні 1-2 поверхів, також в одному крилі вибиті всі вікна на склопакети балконів на поверхах з першого по дев'ятого. Тривають роботи з перекриття їх плівками.

Поруч розгорнуто штаб з допомоги жителям, організоване гаряче харчування.

Біля будинку проходить висотна лінія електропередач. Внаслідок удару на ній стався обрив, пошкодження лагодять працівники ДТЕК.

Навколо будинку видно багато пошкоджених легкових автівок. Втім, інші житлові будинки навколо постраждали значно менше – лише у деяких видно поодинокі вибиті шибки.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п'ять медичних закладів Києва. Станом на 15:00 було відомо про 64 поранених та 6 загиблих киян.