Інтерфакс-Україна
Події
16:48 02.06.2026

Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару

1 хв читати
Автосалон та житловий будинок сильно пошкоджені в Подільському районі Києва під час нічого удару
Фото: Олександр Зубко

Автосалон китайського виробника електромобілів преміум-класу Zeekr на вулиці Набережно-Лугова в Подільському районі Києва був сильно пошкоджений ударом російських окупантів в ніч на вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", будівля автосалону частково зруйнована, з неї зірвало покрівлю та частково обшивку. Частина автомобілів у ній розтрощена, частина лишилася цілою.

Інші будівлі навколо суттєво не постраждали, у деяких видно вибиті шибки.

Автосалон китайського виробника електромобілів преміум-класу Zeekr в Подільському районі Києва пошкоджений під час нічого удару 2 червня

Крім того, у Подільському районі пошкоджений дев'ятиповерховий житловий будинок на житловому масиві Виноградар по проспекту Європейського союзу. Фасад будинку сильно посічений на рівні 1-2 поверхів, також в одному крилі вибиті всі вікна на склопакети балконів на поверхах з першого по дев'ятого. Тривають роботи з перекриття їх плівками.

Поруч розгорнуто штаб з допомоги жителям, організоване гаряче харчування.

Біля будинку проходить висотна лінія електропередач. Внаслідок удару на ній стався обрив, пошкодження лагодять працівники ДТЕК.

Навколо будинку видно багато пошкоджених легкових автівок. Втім, інші житлові будинки навколо постраждали значно менше – лише у деяких видно поодинокі вибиті шибки.

Наслідки російської атаки в Подільському районі, 2 червня

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п'ять медичних закладів Києва. Станом на 15:00 було відомо про 64 поранених та 6 загиблих киян.

Теги: #київ #атака_рф #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 02.06.2026
В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

16:26 02.06.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

16:05 02.06.2026
Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

15:49 02.06.2026
Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

15:09 02.06.2026
Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

14:23 02.06.2026
В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

13:47 02.06.2026
Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

13:41 02.06.2026
Понад 20 музеїв Києва безкоштовно відкриють двері для відвідувачів у червні

Понад 20 музеїв Києва безкоштовно відкриють двері для відвідувачів у червні

13:22 02.06.2026
УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

12:40 02.06.2026
Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

ВАЖЛИВЕ

В Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція: 16 загиблих, 42 поранених

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

ОСТАННЄ

Раді пропонують врегулювати рух електросамокатів та іншого малого електротранспорту

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

Ліквідовано 6 нових каналів підпільного продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – діючі та колишні військові

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

Міносвіти завершило першу хвилю позачергової держатестації наукових установ і вишів

Під час тривоги 2 червня на станціях метрополітену укривалися понад 41 тис людей

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з Бахматюка понад 1,2 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА