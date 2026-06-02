У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 15 осіб – з-під завалів знищеного через російську атаку будинку деблокували тіла ще трьох людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 15 зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпру цієї ночі. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка", – написав він у Телеграмі у вівторок вдень.