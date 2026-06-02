Інтерфакс-Україна
16:29 02.06.2026

У Дніпрі вже 15 загиблих – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 15 осіб – з-під завалів знищеного через російську атаку будинку деблокували тіла ще трьох людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 15 зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпру цієї ночі. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох жінок та чоловіка", – написав він у Телеграмі у вівторок вдень.

 

16:26 02.06.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

14:38 02.06.2026
У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

13:22 02.06.2026
УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

13:05 02.06.2026
В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

12:05 02.06.2026
В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

10:56 02.06.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 37 людей, серед них діти – ОВА

10:38 02.06.2026
У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:46 02.06.2026
Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

09:10 02.06.2026
Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

