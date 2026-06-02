Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який різко критикує та обвинувачує т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, привітав рішення очільника Мінцифри звернутися із захистом до суду, оскільки судовий процес, на думку депутата, дасть змогу публічно встановити реальний стан справи.

"Тепер пан Борняков разом з іншими ідеологами всіх "цифрових реформ" типу (міністра оборони Михайла) Федорова та (голови PlayCity Олександра) Новікова, яких я буду просити суд долучити до справи, зможуть перед судом відповісти на всі питання, які турбують суспільство", – написав Гетманцев у Facebook.

За словами голови комітету, він підніме у суді питання запуску Державної системи онлайн-моніторингу, конкурсу на видачу ліцензій на ринку лотерей, боротьби з лудоманією та теми санкцій для операторів азартних ігор, які здійснюють незаконну рекламу.

Серед іншого, Гетманцев обіцяє офіційно сформулювати питання щодо ситуації навколо державного Сенс Банку, впровадження системи "еАкциз", а також ймовірних зловживань навколо процесів мобілізації.

Очільник комітету Ради також ініціював залучення до судового процесу Офісу Генерального прокурора.

Напередодні повідомлялось, що Борняков подав позов до Гетманцева щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, інтереси очільника Мінцифри представляє юридична компанія "Міллер" та адвокат Масі Найєм. За словами Найєма, підставою звернення до суду є твердження, які Гетманцев публічно поширив у Телеграм щодо нібито причетності Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

Гетманцев останнім часом також різко критикує керівництво Нацбанку та його голову Андрія Пишного. Правління НБУ минулої п'ятниці вийшло із заявою, в якій відкинуло обвинувачення на свою адресу та розцінило їх як політичний тиск.

У свою чергу голова комітету знову закликав главу Нацбанку прийти на засідання тимчасової парламентської слідчої комісії та відповісти на питання щодо Сенс Банку та погодження членів наглядових рад.