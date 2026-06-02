Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

Російські окупанти завдали вночі удару по нежитловий двоповерховій будівлі Святошинської податкової інспекції на вулиці Верховинній в Києві, ударом також пошкоджені дев'ятиповерхові житлові будинки навколо, двоповерхова будівля медичного закладу та інший корпус податкової.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", двоповерхова адмінбудівля зазнала значних руйнувань: знищені стіни, покрівля, перекриття. На місці удару триває розбір завалів.

У будинках навколо вибиті шибки та цілі склопакети, працівники комунальних служб закривають їх дошками та плівкою. Біля будинків стоять десятки пошкоджених автомобілів. У ліцеї поруч розгорнуто штаб допомоги постраждалим жителям.

За словами правоохоронців, які несуть службу на місці події, внаслідок удару ніхто не загинув. Про поранених саме на цій локації інформації немає.

Також пошкоджена сусідня історична будівля шкірно-венерологічного диспансеру Святошинського району Києва. У ній вибиті вікна та двері, частково пошкоджене зовнішнє оздоблення.

Автомобільний рух на початку вулиці Верховинної перекритий, як раніше повідомляли в Національній поліції. Маршрути громадського транспорту нею не проходять.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п'ять медичних закладів Києва. Станом на 15:00 було відомо про 79 поранених та 6 загиблих киян.