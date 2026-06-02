Інтерфакс-Україна
Події
16:05 02.06.2026

Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо

1 хв читати
Удар окупантів зруйнував адміністративну двоповерхівку податкової на Святошині в Києві та пошкодив житлові будинки навколо
Фото: Ярослав Щербаков

Російські окупанти завдали вночі удару по нежитловий двоповерховій будівлі Святошинської податкової інспекції на вулиці Верховинній в Києві, ударом також пошкоджені дев'ятиповерхові житлові будинки навколо, двоповерхова будівля медичного закладу та інший корпус податкової.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", двоповерхова адмінбудівля зазнала значних руйнувань: знищені стіни, покрівля, перекриття. На місці удару триває розбір завалів.

У будинках навколо вибиті шибки та цілі склопакети, працівники комунальних служб закривають їх дошками та плівкою. Біля будинків стоять десятки пошкоджених автомобілів. У ліцеї поруч розгорнуто штаб допомоги постраждалим жителям.

За словами правоохоронців, які несуть службу на місці події, внаслідок удару ніхто не загинув. Про поранених саме на цій локації інформації немає.

Також пошкоджена сусідня історична будівля шкірно-венерологічного диспансеру Святошинського району Києва. У ній вибиті вікна та двері, частково пошкоджене зовнішнє оздоблення.

Автомобільний рух на початку вулиці Верховинної перекритий, як раніше повідомляли в Національній поліції. Маршрути громадського транспорту нею не проходять.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п'ять медичних закладів Києва. Станом на 15:00 було відомо про 79 поранених та 6 загиблих киян.

 

Наслідки російської атаки в Святошинському районі, 2 червня
Теги: #київ #атака_рф #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 02.06.2026
Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

15:09 02.06.2026
Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

14:23 02.06.2026
В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

14:15 02.06.2026
Пошкоджено житловий квартал UNIT.Home

Пошкоджено житловий квартал UNIT.Home

13:47 02.06.2026
Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

13:41 02.06.2026
Понад 20 музеїв Києва безкоштовно відкриють двері для відвідувачів у червні

Понад 20 музеїв Києва безкоштовно відкриють двері для відвідувачів у червні

13:22 02.06.2026
УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

12:40 02.06.2026
Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

12:18 02.06.2026
В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

12:16 02.06.2026
Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

ОСТАННЄ

Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

Ліквідовано 6 нових каналів підпільного продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – діючі та колишні військові

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

Міносвіти завершило першу хвилю позачергової держатестації наукових установ і вишів

Під час тривоги 2 червня на станціях метрополітену укривалися понад 41 тис людей

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з Бахматюка понад 1,2 млрд грн

В Херсоні внаслідок атаки постраждала дитина – МВА

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

Довічне позбавлення волі отримав російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА