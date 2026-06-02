Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

Унаслідок масованої повітряної атаки на Київ у ніч проти 2 червня пошкоджено 11 закладів освіти у 3 районах столиці, повідомив заступник голови Київський міський державній адміністрації Валентин Мондриївський.

За повідомленням на сайті мерії, за попередніми даними, пошкоджень зазнали п'ять закладів дошкільної освіти, чотири школи, один заклад професійно-технічної освіти та один коледж у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах.

"На жаль, російські атаки продовжують завдавати шкоди освітній інфраструктурі столиці. Сьогодні маємо пошкодження 11 закладів освіти у трьох районах міста. Це переважно вибиті та пошкоджені вікна. Разом із районними державними адміністраціями та міськими службами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Наше завдання – якнайшвидше відновити заклади та забезпечити безпечні умови для дітей і працівників освіти", – зазначив Валентин Мондриївський.

Наразі фахівці проводять обстеження будівель та уточнюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.