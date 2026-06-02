Інтерфакс-Україна
Події
15:49 02.06.2026

Через нічний обстріл пошкоджено 11 закладів освіти у Києві – КМДА

Унаслідок масованої повітряної атаки на Київ у ніч проти 2 червня пошкоджено 11 закладів освіти у 3 районах столиці, повідомив заступник голови Київський міський державній адміністрації Валентин Мондриївський.

За повідомленням на сайті мерії, за попередніми даними, пошкоджень зазнали п'ять закладів дошкільної освіти, чотири школи, один заклад професійно-технічної освіти та один коледж у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах.

"На жаль, російські атаки продовжують завдавати шкоди освітній інфраструктурі столиці. Сьогодні маємо пошкодження 11 закладів освіти у трьох районах міста. Це переважно вибиті та пошкоджені вікна. Разом із районними державними адміністраціями та міськими службами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Наше завдання – якнайшвидше відновити заклади та забезпечити безпечні умови для дітей і працівників освіти", – зазначив Валентин Мондриївський.

Наразі фахівці проводять обстеження будівель та уточнюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.

 

15:09 02.06.2026
Росіяни знову вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі – ОВА

14:23 02.06.2026
В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

14:15 02.06.2026
Пошкоджено житловий квартал UNIT.Home

13:47 02.06.2026
Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

13:41 02.06.2026
Понад 20 музеїв Києва безкоштовно відкриють двері для відвідувачів у червні

13:22 02.06.2026
УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

12:40 02.06.2026
Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

12:18 02.06.2026
В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

12:16 02.06.2026
Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

11:47 02.06.2026
Внаслідок масованої атаки пошкоджені ЖК "Медовий-1" та ЖК "Отрада" – "Київміськбуд"

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

Ліквідовано 6 нових каналів підпільного продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – діючі та колишні військові

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

Міносвіти завершило першу хвилю позачергової держатестації наукових установ і вишів

Під час тривоги 2 червня на станціях метрополітену укривалися понад 41 тис людей

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з Бахматюка понад 1,2 млрд грн

В Херсоні внаслідок атаки постраждала дитина – МВА

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

Довічне позбавлення волі отримав російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні – генпрокурор

