15:39 02.06.2026

Верховний суд підтвердив 10-річний строк ув'язнення колишньому клірику УПЦ (МП) за розбещення дітей – прокуратура

Колишній настоятель храму московського патріархату у Дніпрі, який впродовж трьох років розбещував двох малолітніх доньок, остаточно отримав 10 років ув'язнення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Верховний суд підтримав позицію прокурорів Офісу генерального прокурора та Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра і залишив вироки попередніх інстанцій без змін", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі

За інформацією прокуратури, 47-річний чоловік після смерті дружини мешкав сам із двома малолітніми доньками. "Протягом трьох років він розбещував дівчат, яким на момент початку вчинення протиправних дій було 13 та 12 років. Крім того, за участю однієї з них засуджений виготовляв файли порнографічного характеру та зберігав їх на своєму телефоні", – зазначається в повідомленні.

В прокуратурі уточнюють, що в 2023 році священника було затримано та взято під варту, а дітей влаштовано до родини хрещеної матері.

У 2024 році апеляційний суд скасував перший вирок і відправив справу на новий розгляд.

Попри це, як інформують у відомстві, прокурори довели вину колишнього священника і у 2025 році суд повторно визнав його винним у розбещенні малолітніх дітей, а також виготовленні й зберіганні дитячої порнографії без мети збуту.

Чоловіку знову призначили 10 років позбавлення волі, а у листопаді 2025 року апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Згідно з повідомленням, захист подав касаційну скаргу, однак прокурори наполягали, що рішення є законним, а покарання обґрунтованим.

У травні 2026 року Верховний суд погодився з позицією обвинувачення, відхилив касаційну скаргу захисту та остаточно залишив у силі 10 років ув'язнення.

Під час судових розглядів засуджений до останнього заперечував свою вину.

Чоловіка включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

 

