Інтерфакс-Україна
Події
14:52 02.06.2026

На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

1 хв читати
На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов
Фото: https://t.me/synegubov

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширюємо зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку... Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина. Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним, від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги.

 

Теги: #синєгубов #харківська_область #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 02.06.2026
Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:52 01.06.2026
У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

16:28 30.05.2026
Літнє подружжя важко поранене через удар fpv-дрона по цивільній автівці в Харківській області

Літнє подружжя важко поранене через удар fpv-дрона по цивільній автівці в Харківській області

08:48 30.05.2026
Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:52 26.05.2026
Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

21:53 25.05.2026
Двоє чоловіків поранені через удар fpv-дрона по Козачій Лопані

Двоє чоловіків поранені через удар fpv-дрона по Козачій Лопані

21:08 23.05.2026
Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

Дев'ятеро постраждалих у Балаклії внаслідок масованої атаки БпЛА – Синєгубов

15:53 23.05.2026
УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

08:48 23.05.2026
Троє загинули, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

Троє загинули, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

ОСТАННЄ

Ліквідовано 6 нових каналів підпільного продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – діючі та колишні військові

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

В Києві вже 79 постраждалих через нічний обстріл – КМВА

Міносвіти завершило першу хвилю позачергової держатестації наукових установ і вишів

Під час тривоги 2 червня на станціях метрополітену укривалися понад 41 тис людей

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з Бахматюка понад 1,2 млрд грн

Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

В Херсоні внаслідок атаки постраждала дитина – МВА

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА