На Харківщині розширено зону обов'язкової евакуації, йдеться про вивіз понад 7 тис. людей, майже чверть з них діти – Синєгубов

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширюємо зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку... Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина. Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами забезпечує вимушено переміщених осіб усім необхідним, від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги.