Ліквідовано 6 нових каналів підпільного продажу "трофейної" зброї, серед затриманих – діючі та колишні військові

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України, серед вилученого – новітні російські АК-12, 130 протитанкових гранатометів, понад 380 бойових гранат і майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що в Київській та Донецькій областях затримано одразу чотирьох діючих та колишніх військових, які приховано вивозили зброю з фронтових районів сходу України для продажу.

"Правоохоронці затримали одного з фігурантів у столичному регіоні, коли він діставав з багажника автомат Калашникова і гранатомет для збуту. Ще трьох зловмисників затримано в Краматорську", – йдеться в повідомленні.

На Хмельниччині, як зазначає СБУ, підозру отримав колишній військовослужбовець, який після виходу у відставку планував "заробити" на збуті озброєнь, вивезених з передової.

"Під час обшуків у чоловіка виявлено схрони, які він облаштував у власному домоволодінні та в будинку своїх батьків. Під час огляду схованки правоохоронці вилучили автомат АКС-74, 16 бойових гранат, 74 тротилові шашки, 1,2 кг пороху і понад 3 тисячі набоїв", – наголошують у відомстві.

У Кіровоградській області, згідно з повідомленням, викрито ділка, який залучив знайомих із різних регіонів для продажу ручних гранат, а також двох автоматів Калашникова, серед яких – АК-12 з набоями.

Співробітники СБУ затримали організатора злочину "на гарячому", коли він намагався реалізувати партію зброї та боєприпасів.

Крім того, за даними української спецслужби, на Буковині затримано чоловіка, який під час служби в зоні бойових дій зібрав для продажу арсенал гранат типу РГО та Ф-1.

"Щоб приховано переправляти їх клієнтам, він маскував "замовлення" у поштових посилках серед провізії", – уточнюють в СБУ.

Також у Харкові підозру отримав 16-річний юнак, який намагався продати російський автомат Калашникова з чотирма спорядженими магазинами і трьома бойовими гранатами.

У Запоріжжі викрито ділка, який підшукував кримінальників для продажу 150 ручних осколкових гранат, вивезених із зони бойових дій на південному фронті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).