14:38 02.06.2026
У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби
У м. Дніпро середа, 3 червня, оголошено Днем жалоби за загиблими через російську атаку в ніч на 2 червня 2026р., повідомив міський голова Борис Філатов.
Скрін розпорядження мера з цього приводу Філатов розмістив у своєму Телеграм-каналі.
Згідно з розпорядженням, в цей день на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради будуть приспущені прапори.
Як повідомлялося, через комбіновані удари безпілотниками та балістичними ракетами у ніч проти вівторка у Дніпрі загинули 12 людей, серед них – діти.
Пошуково-рятувальна операція досі триває.