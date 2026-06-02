Інтерфакс-Україна
14:38 02.06.2026

У Дніпрі 3 червня оголошено Днем жалоби

У м. Дніпро середа, 3 червня, оголошено Днем жалоби за загиблими через російську атаку в ніч на 2 червня 2026р., повідомив міський голова Борис Філатов.

Скрін розпорядження мера з цього приводу Філатов розмістив у своєму Телеграм-каналі.

Згідно з розпорядженням, в цей день на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради будуть приспущені прапори.

Як повідомлялося, через комбіновані удари безпілотниками та балістичними ракетами у ніч проти вівторка у Дніпрі загинули 12 людей, серед них – діти.

Пошуково-рятувальна операція досі триває.

 

