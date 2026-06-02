Міносвіти завершило першу хвилю позачергової держатестації наукових установ і вишів

Міністерство освіти і науки України завершило проведення першої хвилі позачергової державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти, результати якої використовуватимуть і для впровадження нової моделі фінансування наукової сфери.

"20 наукових установ і 16 закладів вищої освіти, які подали документи на позачергову атестацію за п'ятьма науковими напрямами, отримали атестаційну оцінку, що охоплює аналіз якості публікаційної активності, обсягів і кількості залучених грантів, рівня співпраці з замовниками, бізнесом, патентної спроможності, наукового потенціалу", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що за результатами позачергової держатестації до групи А віднесені ЗВО за двома науковими напрямами; до групи Б – ЗВО за 5 науковими напрямами та 3 наукових установи; до групи В – ЗВО за 6 науковими напрямами та 7 наукових установ, до групи Г – ЗВО за 5 науковими напрямами та 10 наукових установ.

У відомстві додали, що оголошення про проведення наступної хвилі позачергової державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти щодо провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності буде розміщено додатково за наявності запитів та необхідності.

Як повідомлялося, у 2024-2025 роках Міносвіти було забезпечено проведення чергової (базової) державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти.

По її результатам в січні 116 наукових установ та 50 закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію, внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. В той же час, державну атестацію не пройшло 39 наукових установ і 36 закладів вищої освіти.

Згідно законодавству до 1 вересня 2026 року засновники установ мають вжити заходів щодо забезпечення подальшого функціонування державних наукових установ, які не пройшли атестацію.