Під час тривоги 2 червня на станціях метрополітену укривалися понад 41 тис людей

У ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували понад 41 тис людей, з яких майже 4,5 тис – діти. Це найвищий показник кількості людей за останні роки, повідомляється на сайті Київської міської ради у вівторок.

"Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі", – йдеться у повідомленні.

При цьому у "Київському метрополітені", нагадують, що під час тривалих повітряних тривог, коли на станціях метро одночасно укриваються десятки тисяч людей, важливо дбати не лише про власний комфорт, а й про безпеку та зручність інших. Особливо важливо забезпечувати шляхи евакуації. Прохід має залишатися відкритим для безпечного та оперативного переміщення людей.

Також наголошується, що зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож у метрополітені рекомендують, за можливості, користуватися ними під час небезпеки.