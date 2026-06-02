14:02 02.06.2026

Під час тривоги 2 червня на станціях метрополітену укривалися понад 41 тис людей

Під час тривоги 2 червня на станціях метрополітену укривалися понад 41 тис людей
Фото: Київський метрополітен

У ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували понад 41 тис людей, з яких майже 4,5 тис – діти. Це найвищий показник кількості людей за останні роки, повідомляється на сайті Київської міської ради у вівторок.

"Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі", – йдеться у повідомленні.

При цьому у "Київському метрополітені", нагадують, що під час тривалих повітряних тривог, коли на станціях метро одночасно укриваються десятки тисяч людей, важливо дбати не лише про власний комфорт, а й про безпеку та зручність інших. Особливо важливо забезпечувати шляхи евакуації. Прохід має залишатися відкритим для безпечного та оперативного переміщення людей.

Також наголошується, що зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей. Тож у метрополітені рекомендують, за можливості, користуватися ними під час небезпеки.

Теги: #укриття #атаки_рф #метро

13:47 02.06.2026
Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

13:17 02.06.2026
В Херсоні внаслідок атаки постраждала дитина – МВА

13:05 02.06.2026
В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

12:40 02.06.2026
Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

18:09 31.05.2026
Кличко анонсував "максимально швидку реалізацію" проєкту четвертої лінії метро в Києві після війни

17:33 29.05.2026
Данія та UNOPS реалізували проєкт протирадиаційного шкільного укриття на 175 місць у Миколаївській області

17:04 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу, але один вихід/вхід тимчасово зачинений

15:51 24.05.2026
У Києві вестибюль №3 станції метро "Хрещатик" відновив роботу, "Лук'янівська" залишається зачиненою

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

