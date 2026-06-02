13:50 02.06.2026

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з Бахматюка понад 1,2 млрд грн

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду 27 травня залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з колишнього власника ВіЕйБі Банку Олега Бахматюка понад 1,2 млрд грн на користь Національного банку України (НБУ).

"Ухвалене рішення підтверджує важливість дотримання принципу правової визначеності та того, що процесуальні інструменти не можуть використовуватись як засіб безкінечного відтермінування остаточного вирішення спору", – зазначив директор юридичного департаменту регулятора Олександр Зима.

Нацбанк нагадав, що ВіЕйБі Банк у 2014 році уклав із регулятором договір про стабілізаційний кредит на 1,2 млрд грн. Бахматюк поручився за повернення цих коштів, уклавши договір поруки, і взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінустанови.

Через невиконання власником банку зобов’язань за договором поруки НБУ звернувся до Печерського районного суду Києва з позовом про стягнення заборгованості.

Як повідомлялося, Печерський райсуд 30 січня 2025 року ухвалив рішення про стягнення з Бахматюка 1,2 млрд грн, а Київський апеляційний суд 28 жовтня 2025 року залишив це рішення без змін.

Наразі у провадженні Печерського районного суду Києва залишаються ще п’ять справ за позовами НБУ до Бахматюка за боргами ВіЕйБі Банку та банку "Фінансова ініціатива". Загальна сума заборгованості, яку регулятор стягує з ексвласника банків, становить близько 7,9 млрд грн.

