Ліквідація наслідків ударів біля метро "Васильківська" в Києві триває, поліклініка на Теремках сильно пошкоджена

Удари російських окупантів пошкодили нежитлові будівлі в трьох локаціях в Голосіївському районі Києва, дві з яких – в околицях станції метро "Васильківська" Оболонсько-Теремківської ("синьої", М2) лінії метрополітену, а одна на житловому масиві Теремки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на початку вулиці Карпатської січі зруйновані склади. На місці видно сліди пожежі, але наразі відкритого вогню чи задимлення не спостерігається. На місці продовжують працювати рятувальники.

На Охтирському провулку сильно пошкоджена фасадна двоповерхова будівля, а також осипалося суцільне скління офісної багатопрверхівки, зламані дерева.

За словами правоохоронців, постраждалих на місцях влучань нема. Також не постраждали розташовані поруч склади "Нової пошти".

Автомобільний рух на обох ділянках перекритий, як раніше повідомляли в Національній поліції. Маршрути громадського транспорту ними не проходять.

На Теремках зруйновані 2 та 3 поверхи нежитлової будівлі, в яких містилася амбулаторія. В будівлі сильно пошкоджені стіни, дах та перекриття, вибиті склопакети. Видимі роботи з ліквідації наслідків удару наразі не проводяться, слідів пожежі та інформації про прстраждалих нема.

Впритул до зруйнованого будинку в повну силу продовжує роботу ринок, торговельні ряди не постраждали. Його робітники місцями самотужки прибирають розбите скло та уламки стін сусідньої будівлі, які потрапили на теритопію ринку та дахи торговельних рядів.

Територія навколо поліклініки огороджена, висить оголошення, що прийом пацієнтів тимчасово здійснюватиметься за іншою адресою у тому ж кварталі. Автомобільний рух не перекривався.

Житлові будинки навколо всіх трьох локацій суттєво не постраждали, місцями видно поодинокі вибиті, але вже закриті дошками та плівкою шибки.

Як првідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних закладів Києва. Станом на 12:00 відомо про 64 поранених та 6 загиблих киян.

Користувачі соцмереж, які провели ніч в укритті на станції метро "Васильківська", повідомляли що удари добре відчувалися навіть під землею.