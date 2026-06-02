13:22 02.06.2026

УЧХ допоміг постраждалим після російських повітряних атак на Київ і Дніпро

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим внаслідок комбінованих російських ракетно-дронових нічних атак на Київ та Дніпро.

"Київ: загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працював на місці ліквідації чергової атаки на столицю спільно з усіма рятувальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери працювали на двох локаціях, де провели поквартирний обхід пошкоджених будинків. Вони надали першу психологічну допомогу людям із гострою реакцією на стрес та першу домедичну допомогу шести постраждалим.

У Дніпрі працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області спільно з рятувальними службами. Волонтери здійснили обхід територій для пошуку постраждалих, надали першу допомогу двом людям. Одного пораненого вони передали екіпажу екстреної медичної допомоги. Людям у стані гострої реакції на стрес було надано першу психологічну допомогу.

Як повідомлялося, у Києві внаслідок ворожої атаки – шестеро загиблих та 64 постраждалих, серед яких троє дітей – 3, 11 та 17 років. Пошкоджено та частково зруйновано п’ять медичних закладів столиці. Крім того, ушкоджень зазнали інші об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

У Дніпрі – 12 загиблих, серед яких дві дитини. Кількість постраждалих зросла до 37 осіб, серед них – четверо дітей. У лікарнях міста залишається 22 людини, четверо з них у важкому стані. Частково зруйновано двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємства, знищено гаражі та автомобілі. Пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини.

