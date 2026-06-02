Довічне позбавлення волі отримав російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні – генпрокурор

Один із російських генералів, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівщини та Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення, засуджений до довічного позбавлення волі, інформує український генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Мова про Олександра Лапіна, генерал-полковника збройних сил рф, колишнього командувача центрального військового округу рф. Саме він очолював російське військове угруповання "центр" і керував наступом з території білорусі та рф у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і столиці України Києва", – йдеться в повідомленні генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За словами Кравченка, суд визнав російського генерала винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

"Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром "на папері". Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України", – наголошує генпрокурор.

В повідомленні уточнюється, що саме під командуванням цього генерала російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. "Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління та встановлення окупаційного контролю", – зазначає генпрокурор.

Оскільки засуджений наразі переховується в РФ, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.