Інтерфакс-Україна
12:54 02.06.2026

До освітнього омбудсмена надійшло 168 звернень щодо насильства і дискримінації в закладах освіти з початку 2026р

З початку 2026 року до Служби освітнього омбудсмена надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження і дискримінації в закладах освіти, що більше, ніж за весь 2025 рік.

"Отримую звернення щодо насильства, жорстокого поводження, дискримінації в закладах освіти. У 2026 році до Служби освітнього омбудсмена надійшло загалом 168 таких звернень (станом на 02 червня)", – йдеться в повідомленні омбудсмена в мережі Facebook.

За словами уповноваженої, кожна ситуація індивідуальна і потребує належної уваги.

"Залежно від обставин, звертаюся до керівника закладу освіти, засновника, а, за потреби, й до поліції, щоб ефективно захистити права. Іноді ситуація настільки складна, що звернень до керівника закладу, засновника або спілкування з ними, а також з батьками, працівниками закладу освіти в телефонному режимі недостатньо для того, щоб перевірити факти звернення та допомогти захистити права й сприяти відновленню справедливості. У таких випадках організовую для сторін особистий прийом, долучаюся до роботи створених закладом освіти чи органом управління освітою комісій", – розповіла Надія Лещик.

Вона наголосила, що освітнє середовище має бути безпечним для кожного учасника освітнього процесу, повинне формувати нульову толерантність до будь-яких проявів насильства чи дискримінації.

"Як школа, так і батьки мають прищеплювати своїм дітям повагу до інших людей і не бути бездіяльними, якщо хтось принижує дитину. Створення безпечного освітнього середовища – необхідна умова для того, щоб кожна дитина, незалежно від національності, почувала себе комфортно у закладі освіти", – додала омбудсмен.

Як повідомлялося, у 2025 році Служба освітнього омбудсмена отримала 2289 звернень та запитів на доступ до публічної інформації, із них 165 стосувалися жорстокого поводження, зокрема булінгу учасників освітнього процесу, дискримінація в закладах освіти.

Теги: #дискримінація #булінг #освітній_омбудсмен

