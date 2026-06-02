На Харківщині через удар ворожого БПЛА по тепловозу постраждав залізничник – "Укрзалізниця"

Російські війська завдали удару БПЛА по тепловозу на Харківщині, внаслідок чого постраждав залізничник, йому надається уся необхідна допомога, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця" у вівторок.

"На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами", – повідомила "Укрзалізниця" у Телеграм.

У компанії також уточнили, що рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, водночас моніторингові групи "Укрзалізниці" відслідковують безпекову ситуацію у регіоні.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" за січень-березень 2026 року збільшила чистий збиток до близько 7,9 млрд грн, що стало наслідком постійних ворожих обстрілів та здорожчання енергоресурсів.

Внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1,7 тис. залізничних об’єктів, а під час виконання службових обов’язків поранення отримали 28 залізничників.