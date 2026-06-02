12:33 02.06.2026

На Харківщині через удар ворожого БПЛА по тепловозу постраждав залізничник – "Укрзалізниця"

Російські війська завдали удару БПЛА по тепловозу на Харківщині, внаслідок чого постраждав залізничник, йому надається уся необхідна допомога, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця" у вівторок.

"На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами", – повідомила "Укрзалізниця" у Телеграм.

У компанії також уточнили, що рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, водночас моніторингові групи "Укрзалізниці" відслідковують безпекову ситуацію у регіоні.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" за січень-березень 2026 року збільшила чистий збиток до близько 7,9 млрд грн, що стало наслідком постійних ворожих обстрілів та здорожчання енергоресурсів.

Внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1,7 тис. залізничних об’єктів, а під час виконання службових обов’язків поранення отримали 28 залізничників.

13:17 02.06.2026
В Херсоні внаслідок атаки постраждала дитина – МВА

13:05 02.06.2026
В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

12:40 02.06.2026
Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

12:18 02.06.2026
В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

11:32 02.06.2026
РФ завдала комбінованого удару по одному з ключових об'єктів на Харківщині – "Нафтогаз"

18:05 01.06.2026
115 ОМБр про Новоплатонівку: населений пункт зачищений і під контролем Сил оборони

17:27 01.06.2026
"Укрзалізниця" у І кв.-2026 збільшила чистий збиток на 17,3% через обстріли та зростання витрат

15:41 01.06.2026
"Укрзалізниця" очікує важчого літнього сезону цього року через посилення дефіциту вагонів

14:45 01.06.2026
Двоє посадовців Чугуївського РТЦК та СП вимагали 250 тис грн за забезпечення службу в тилу

14:42 01.06.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі під Харковом, про постраждалих наразі не відомо – обладміністрація

