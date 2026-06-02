12:31 02.06.2026

СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за оборонними заводами на заході України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Закарпатті агента російської воєнної розвідки – працівника місцевого заводу, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України.

"За матеріалами справи, агент відстежував адреси таких компаній, а також розвідував інформацію про види та обсяги їхньої продукції", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Крім цього, фігурант збирав "картотеку" на працівників відповідних об’єктів, зокрема, їхні персональні дані та особливості режиму роботи.

За наявними даними, російська воєнна розвідка планувала використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компаній, зокрема інженерів-розробників.

В СБУ зазначили, що для виконання завдання ворога агент завуальовано випитував розвіддані у своїх колишніх колег, які наразі працюють на різних підприємствах української оборонки.

"Зазвичай у таких розмовах фігурант діяв під приводом "перейняття передового досвіду" і проявляв професійний інтерес, зокрема до новітніх розробок ОПК та залучених до цього фахівців", – уточнюють у відомстві.

Як з’ясувало розслідування, зібрані відомості зловмисник передавав у воєнну розвідку РФ через свого батька, який проживає в Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою.

У подальшому він мав влаштуватися на інше оборонне підприємство для збору нової інформації на користь країни-агресора.

Крім цього, згідно з повідомленням, під час прицільних атак рашистів за координатами агента його куратори обіцяли завчасно вивести фігуранта із зони потенційного ураження.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і запобігли працевлаштуванню російського "крота" на інше підприємство ОПК. Паралельно з цим було убезпечено локації оборонних об’єктів України.

"На фінальному етапі спецоперації агента затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в його оселі виявлено мобільні телефони з доказами роботи на ворога", – йдеться в повідомленні.

Також у затриманого вилучено зброю та боєприпаси, походження яких наразі з’ясовують правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

