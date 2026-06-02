В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

До шести людей збільшилась кількість загиблих від масованого російського удару, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМВА.

Ткаченко висловив співчуття рідним та близьким всіх, кого Росія вбила цієї ночі.

Раніше повідомлялось про п’ятьох загиблих.