Інтерфакс-Україна
12:16 02.06.2026

Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

В Києві в лікарні помер один з постраждалих внаслідок російського удару по місту, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п’ятеро загиблих", – написав Кличко у телеграм-каналі.

Київська міська прокуратура у телеграм-каналі поінформувала, що у лікарні помер один з постраждалих – 53 річний чоловік. За даними прокуратури, також серед загиблих – жінка 77 років, чоловіки 46 та 49 років, 29 – річна жінка.

"Постраждали 64 людини, серед них діти 3,11, 17 років", – уточнюється у повідомленні.

Теги: #прокуратура #атаки_рф #кличко #київ

