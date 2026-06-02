02.06.2026

Частка тривог під час роботи ТЦ зросла у травні попри триденне "перемир'я" – УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ в травні 2026 року підвищилась у порівнянні з квітнем на 1,7% і становить 17,9%, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Зазначається, що якби не триденне "перемир’я" 9-11 травня, вона могла би бути ще більшою, тим не менш, вона більш ніж вдвічі перевищує тогорічні показники. Торік, у травні 2025 року, частка тривог була 8,1%.

Всі інші показники, які дослідждуються (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ), також в цілому погіршились.

П’ятірка регіонів, в яких найчастіше лунали повітряні тривоги протягом робочого часу ТЦ два місяці поспіль залишається без змін: Донецька (79%), Сумська (58%), Запорізька (47,4%), Харківська (43%) та Чернігівська області (39%).

З цієї п’ятірки тільки в Сумської області цей показник протягом місяця покращився. Проте з регіонів України найбільш помітно за останній місяць він погіршився в Київській області – з 4,8% до 14,8%.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 150,7 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у травні 2026 р. – 4,5 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об’єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов’язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.

21:56 29.05.2026
Міноборони закликало не ігнорувати повітряні тривоги у вихідні, особливо в столиці

12:22 27.02.2026
Торгові центри України у січні працювали від генераторів 35% робочого часу – дослідження

22:38 24.11.2025
Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

14:26 06.10.2025
Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла в вересні до 14,1% - УРТЦ

15:12 05.08.2025
Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла вперше за 5 місяців - УРТЦ

10:51 03.04.2025
Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11%

22:57 30.01.2025
В Києві переглянуть рішення щодо зупинки транспорту під час тривог - КМВА

13:56 28.03.2024
Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

12:12 07.11.2022
Індекс самопочуття торговельної нерухомості України підвищився до 28,3 у вересні 2022 року та демонструє відновлення ринку на 70% - УРТЦ

12:31 28.06.2022
Відновлено роботу 227 із 320 українських ТРЦ - УРТЦ

В Дніпрі вже 12 загиблих через російський удар – ОВА

В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

