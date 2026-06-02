Частка тривог під час роботи ТЦ зросла у травні попри триденне "перемир'я" – УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ в травні 2026 року підвищилась у порівнянні з квітнем на 1,7% і становить 17,9%, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Зазначається, що якби не триденне "перемир’я" 9-11 травня, вона могла би бути ще більшою, тим не менш, вона більш ніж вдвічі перевищує тогорічні показники. Торік, у травні 2025 року, частка тривог була 8,1%.

Всі інші показники, які дослідждуються (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ), також в цілому погіршились.

П’ятірка регіонів, в яких найчастіше лунали повітряні тривоги протягом робочого часу ТЦ два місяці поспіль залишається без змін: Донецька (79%), Сумська (58%), Запорізька (47,4%), Харківська (43%) та Чернігівська області (39%).

З цієї п’ятірки тільки в Сумської області цей показник протягом місяця покращився. Проте з регіонів України найбільш помітно за останній місяць він погіршився в Київській області – з 4,8% до 14,8%.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 150,7 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у травні 2026 р. – 4,5 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об’єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов’язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.