12:05 02.06.2026

В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

До 11 людей, серед них дві дитини, збільшилась кількість загиблих через російську атаку, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вже 11 загиблих... З них двоє – діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у лікарнях залишаються 22 постраждалих. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.

12:40 02.06.2026
Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

12:33 02.06.2026
На Харківщині через удар ворожого БПЛА по тепловозу постраждав залізничник – "Укрзалізниця"

12:18 02.06.2026
В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

12:16 02.06.2026
Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

10:56 02.06.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 37 людей, серед них діти – ОВА

10:38 02.06.2026
У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:46 02.06.2026
Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

09:10 02.06.2026
Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

07:47 02.06.2026
Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

