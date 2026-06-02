В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

До 11 людей, серед них дві дитини, збільшилась кількість загиблих через російську атаку, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вже 11 загиблих... З них двоє – діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у лікарнях залишаються 22 постраждалих. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.