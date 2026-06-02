Інтерфакс-Україна
11:47 02.06.2026

Внаслідок масованої атаки пошкоджені ЖК "Медовий-1" та ЖК "Отрада" – "Київміськбуд"

Вночі 2 червня внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ зазнали пошкоджень ЖК "Медовий-1" та ЖК "Отрада", повідомили у пресслужбі "Київміськбуду".

Як уточнили у компанії, ЖК "Медовий-1" введений в експлуатацію у 2021 році.

На будівельному майданчику ЖК "Отрада" ударною хвилею пошкоджено вікна першого, другого, третього та четвертого будинків. Ці пошкодження додані до попередньої справи, адже зазначений ЖК вже отримав пошкодження при обстрілі в ніч на 24 травня.

Як повідомляв віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, вночі 2 червня РФ завдала масованого удару по Україні, ворог випустив близько 80 ракет різних типів та понад 600 дронів. Найбільший удар прийшовся на столицю, є влучання у майже всіх районах міста. У Києві загинули п’ятеро людей. Ще понад 50 отримали поранення, серед них – діти. Пошкоджені житлові будинки, поліклініка, об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: #київ #жк #атаки_рф #медовий #київміськбуд

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

