Викрито корупційну схему заволодіння коштами Енергоатома – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну схему в енергетиці – заволодіння майже 170 млн грн ДП "НАЕК "Енергоатом", повідомляє НАБУ.

"НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС)", – йдеться в повідомленні НАБУ на сайті у вівторок.

Згідно з повідомленням, серед підозрюваних: організатор схеми – фактичний власник низки компаній; екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".

За даними слідства, роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми.

"Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання. Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому", – зазначають в Бюро.

В НАБУ зауважують, що за однією з таких додаткових угод, яких загалом уклали понад 70, придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн. Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх осіб, причетних до оборудки.