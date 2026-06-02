Інтерфакс-Україна
Події
11:32 02.06.2026

РФ завдала комбінованого удару по одному з ключових об'єктів на Харківщині – "Нафтогаз"

Російські війська масовано атакували один із ключових об’єктів групи "Нафтогаз" на Харківщині, повідомили у пресрелізі НАК "Нафтогаз України" у вівторок.

"Під час нічної атаки ворог застосував комбіновану тактику. Спочатку об’єкт атакували безпілотниками. Приблизно за годину росіяни завдали повторного удару – цього разу ракетами", – зазначили у "Нафтогазі".

Голова правління "Нафтогаз України" Сергій Корецький охарактеризував дії РФ свідомою тактикою терору.

"Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки у ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС", – вважає він.

За словами Корецького, після трагічних подій травня група "Нафтогаз" переглянула підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак, що дозволило мінімізувати ризики для робітників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

"Адаптуючись до таких реалій, ми запровадили жорсткіші безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників. Дякую колегам за те, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих. Оцінка наслідків та відновлювальні роботи – одразу, щойно дозволить безпекова ситуація", – додав очільник "Нафтогаз України".

Наразі на місці працюють відповідні служби. Масштаби пошкоджень уточнюються.

