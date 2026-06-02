11:23 02.06.2026

Сили оборони уразили російський НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1", корабель та інші об'єкти – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

В ніч на 2 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ильский" в Краснодарському краї рф. Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежою на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що НПЗ "Ильский" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил ЗФ.

Уражено також зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" в окупованому Криму.

Крім того, уражено склад БпЛА підрозділу противника на окупованій території Донеччини, і пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки (Бєлгородська обл., РФ), Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Окрім того, українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти в Курській області РФ.

За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області рф підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

"Також уточнено інформацію по ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області рф – було пошкоджено два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій. А в результаті влучань 31 травня 2026 року по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6", – додали в Генштабі.

Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування в окупованому Криму. За попередньою інформацією – це судно розмагнічування. Результати уточнюються.

