Офіційний автосалон китайських електромобілів Zeekr в Києві зруйновано російською атакою

Автосалон китайських електромобілів Zeekr в Києві зруйновано пожежею внаслідок російського обстрілу в ніч на 2 червня.

Як видно на відео Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у телеграм-каналі, автосалон вигорів практично вщент.

За інформацією офіційного імпортера Zeekr Україна на сайті, у Києві крім офіційного дилерського автоцентру та сервісного центру на Подолі, який зазнав руйнації (за інформацією Auto-Consulting, раніше це був автосалон Mitsubishi НІКО), ще один шоурум розташований на Позняках.

Zeekr —преміальний китайський бренд електромобілів та гібридів, заснований у 2021 році, який належить автомобільному концерну Geely.

В Україні продажі бренду у 2025 році значно збільшились на фоні "буму" продажів електромобілів у другій половині року після того, як стало відомо про плани скасування з 1 січня 2026 року пільг з ПДВ на ввезення електромобілів.

За даними Auto-Consulting, 2025 року продажі марки зросли у 3,4 раза порівняно з 2024 роком – до 3,44 тис. од., тоді як ринок легкових авто загалом зріс на 17% до 83,4 тис. од. У травні поточного року марка зайняла 10 сходинку рейтингу з 89 проданими авто.