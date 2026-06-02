Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

Внаслідок обстрілів енергетичних об’єктів під час чергової масованої комбінованої атаки по території України в ніч на 2 червня частина споживачів у м.Київ, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – повідомили у Міністерстві енергетики України у вівторок.

Водночас, за інформацією відомства, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

"Ворог також атакував об’єкти нафтогазової галузі. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників не постраждав", – зазначили у міністерстві.

Наразі рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

У Міненерго доповнили, що застосування обмежень у вівторок 2 червня не прогнозується.