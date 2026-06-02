Інтерфакс-Україна
Події
11:13 02.06.2026

Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

1 хв читати
Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

Внаслідок обстрілів енергетичних об’єктів під час чергової масованої комбінованої атаки по території України в ніч на 2 червня частина споживачів у м.Київ, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – повідомили у Міністерстві енергетики України у вівторок.

Водночас, за інформацією відомства, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

"Ворог також атакував об’єкти нафтогазової галузі. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників не постраждав", – зазначили у міністерстві.

Наразі рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

У Міненерго доповнили, що застосування обмежень у вівторок 2 червня не прогнозується.

Теги: #пошкодження #міненерго #атаки_рф #електропостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 02.06.2026
Під час нічної атаки травмовано двох енергетиків ДТЕК

Під час нічної атаки травмовано двох енергетиків ДТЕК

10:56 02.06.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 37 людей, серед них діти – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 37 людей, серед них діти – ОВА

10:49 02.06.2026
Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

10:45 02.06.2026
Росіяни за добу 16 разів обстріляли Донеччину, загинула одна людина – ОВА

Росіяни за добу 16 разів обстріляли Донеччину, загинула одна людина – ОВА

10:38 02.06.2026
У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

03:46 02.06.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

03:17 02.06.2026
У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

02:51 02.06.2026
У Києві внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження нежитлових будівель – мер

У Києві внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження нежитлових будівель – мер

21:50 01.06.2026
Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

23:01 28.05.2026
Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

ОСТАННЄ

"Альфа" СБУ шукає цивільних спеціалістів і пропонує долучитися до команди

На Чернігівщині внаслідок удару постраждав 15-річний хлопець – ДСНС

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

Через ворожу атаку пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 у Голосіївському районі – КМДА

Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА