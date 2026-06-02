"Альфа" СБУ шукає цивільних спеціалістів і пропонує долучитися до команди

Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ розширюється і пропонує долучитися до команди цивільних спеціалістів.

"Після російських обстрілів багато хто ставить собі одне й те саме питання: що я можу зробити для їх припинення та відплати ворогу? Якщо це про тебе – долучайся до команди справжніх професіоналів та телефонуй в рекрутинговий центр "Альфи" СБУ на короткий номер 4444 (дзвінки безкоштовні)", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, "Альфа" розширюється та запрошує цивільних спеціалістів, пропонуючи службу за контрактом або мобілізацією, якісну підготовку та найкраще спорядження, підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом, роботу в команді професіоналів, де кожен виконує важливу роль.

Анкету можна заповнити на сайт alfa.ssu.gov.ua